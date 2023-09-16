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DSÖ'den Libya açıklaması! Korkunç tabloyu duyurdular: 9 bin kişi...

16.09.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'da Daniel fırtınası etkili olmuştu. Şu ana kadar 6 bin insanın hayatını kaybettiği felakette ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada Libya'nın Derne kentinde halen 9 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

DSÖ'den Libya açıklaması! Korkunç tabloyu duyurdular: 9 bin kişi...

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.

9 BİN KİŞİ KAYIP

Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA-İHA

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Libya dsö

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