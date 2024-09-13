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DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için harekete geçti

13.09.2024 17:39
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği (mpox) virüsüne karşı aşı çalışmalarında olumlu sonuç "MVA-BN" için ön yeterlilik alan ilk aşı olduğunu duyurdu.

DSÖ'den Maymun çiçeği virüsü için harekete geçti

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN” aşısının, DSÖ'nün maymun çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan aşı listesine eklendiği duyuruldu. Açıklamada, ön yeterlilik onayının, acil ihtiyaç duyan topluluklarda bu hayati ürüne zamanında erişimi kolaylaştırmasının, bulaşmayı azaltmasının ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) tüm mevcut kanıtları incelediği ve yüksek maruz kalma riski bulunan kişiler için MVA-BN aşısının kullanılmasını önerdiği kaydedilen açıklamada, aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği belirtildi.

maymun-ciceği

MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞISINI KİMLER OLABİLİR?

Açıklamada, MVA-BN'nin şu anda 18 yaşın altındakiler için lisanslı olmadığı vurgulanarak, aşının bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde, hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde "endikasyon dışı" kullanılabileceği bildirildi. Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun hem Afrika'daki mevcut salgınlar hem de gelecekte hastalığa karşı mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ghebreyesus, "Aşılara en çok ihtiyaç duyulan yerlerde eşit erişimi sağlamak için artık üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir ölçek artırmaya ihtiyacımız var" dedi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Aşı Maymun çiçeği virüsü dünya sağlık örgütü
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