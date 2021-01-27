HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ: Kovid-19 salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı

DSÖ: Kovid-19 salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı

27.01.2021 20:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DSÖ: Kovid-19 salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 75'ninin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Kovid-19 aşılarına ilişkin düzenlediği programda konuştu.

"BU SADECE AHLAKİ BİR ZORUNLULUK DEĞİL"

Kovid-19 salgınında dünyanın daha önce "eşi benzeri görülmemiş" bir sınavdan geçtiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şimdi rekor sürede aşı geliştirmiş olsak bile bu bizi tekrar test ediyor. Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değildir. Bu salgının sona ermesi buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 5 ayrı üreticiden 2 milyar doz aşı temin ettiklerini aktaran Ghebreyesus, "COVAX'ın ilk teslimatlarını gelecek ay yapmasını bekliyoruz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ ile COVAX'ın kuruluşuna öncülük eden Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonuna (CEPI) teşekkür etti.

"Bilimsel engelleri, yasal engelleri, lojistik engelleri ve mevzuat engellerini birlikte aştık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bununla beraber dünya genelinde "aşıların eşit dağıtılması vaadinin" ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "Aşılar zengin ülkelerdekilere umut verse bile dünyanın büyük bir kısmının geride kalması tehlikesiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

DSÖ: Covid-19’un İngiliz mutasyonu 70, Güney Afrika’daki mutasyonu 31 ülkede görüldüDSÖ: Covid-19’un İngiliz mutasyonu 70, Güney Afrika’daki mutasyonu 31 ülkede görüldü

"UMARIM BUNU ANLAYACAKSINIZ"

Bazı ülkelerin ve şirketlerin ikili anlaşmalar yaparak aşıların fiyatını artırdığını ve "aşı sırasının önüne atladığını" belirten Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Kovid-19 aşıları şu anda dünya genelinde neredeyse tamamı zengin olan 50 ülkede uygulanmaktadır. Dozların yüzde 75'i yalnızca 10 ülkeye dağıtıldı. Hükümetlerin, kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya öncelik vermek istemeleri anlaşılabilir bir durumdur ancak zengin ülkelerdeki daha genç ve sağlıklı yetişkinlerin daha yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlılardan önce aşılanması doğru değildir. Umarım bunu anlayacaksınız."

DSÖ, GAVI ve CEPI tarafından yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada programa katılma niyetinde olduklarını belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçtiDünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz temas! SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında sürpriz görüşme

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti

DSÖ: Covid-19’un İngiliz mutasyonu 70, Güney Afrika’daki mutasyonu 31 ülkede görüldü

Dünyayı korkutan mutasyon açıklaması! DSÖ raporu yayımladı

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsrail, mutasyonlu virüs nedeniyle kara sınırlarını kapatıyor

İsrail, mutasyonlu virüs nedeniyle kara sınırlarını kapatıyor

Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.