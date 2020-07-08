DSÖ: O ülkelerde kızamık ve kızamıkçık bitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sri Lanka ve Maldivler'in, Güneydoğu Asya bölgesinde hem kızamık hem de kızamıkçık hastalığının yok edildiği ilk iki ülke olduğunu duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, bölgedeki ülkelerin çocukları aşılamaya devam etme çabalarına övgüde bulunularak, son yıllarda tüm ülkelerin rutin bağışıklık kazandırma (immunizasyon) programları çerçevesinde iki doz kızamık aşısı ve en az bir doz kızamıkçık aşısı uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, 2017'den bu yana, bölgede yaklaşık 500 milyon çocuğun daha kızamık ve kızamıkçık hastalığına karşı aşı olduğu aktarıldı.

DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Poonam Khetrapal Singh, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile boğuştuğu bir dönemde, "bu durumun, hastalıklarla mücadelede cesaret verici olduğunu ve ortak çabaların önemini gösterdiğini" ifade etti.

Bir ülkede, iyi takip sistemiyle kontrol edilerek halk arasında 3 yıldan uzun süre virüsün yayılımına rastlanmadığı takdirde kızamık ve kızamıkçık gibi hastalıkların ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.