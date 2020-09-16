DSÖ okulların açılmasından yana!

Ghebreyesus'un, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısına UNICEF ve UNESCO yetkilileri de katıldı.

Salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu ama "daha net bir resim" görmeye başladıklarını aktaran Ghebreyesus, "Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu ve çocuklar ve ergenler arasında Covid-19'dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm olduğunu da biliyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan azının ve virüs kaynaklı ölümlerin de yüzde 0,2'sinden azının 20 yaşın altındaki bireylerde görüldüğünü aktardı.

Bununla birlikte, bu yaş gruplarında Covid-19 ve ölüm riskini artıran faktörler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Ghebreyesus, virüs bulaşmış kişilerde uzun vadeli yan etkilerin bilinmediğine dikkati çekti.