HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

05.03.2021 13:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

Farklı milletlerden biliminsanları, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının virüsün kökenine yönelik yaptıkları araştırma raporunun geçersiz sayılması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekibin koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinde yaptıkları araştırmanın sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Farklı milletlerden oluşan bir grup bilim insanı, DSÖ ekibinin Vuhan'da yapılan incelemelerin sonuçlarını içeren ve kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun geçersiz sayılması çağrısında bulundu.

"ÇİN'İN VERDİĞİ BİLGİLERLE YETİNİLDİ"

26 bilim insanının imzasının bulunduğu açık mektupta, Vuhan’a giden ekibin veri paylaşımı konusunda kısıtlandığı ve sadece Çinli yetkililerin paylaşmayı ‘tercih ettikleri’ verilerle yetinmek zorunda kaldıkları ifade edildi. Bilim insanları mektupta, koronavirüsün kökenlerinin araştırılması konusunda kısıtlama olmadan, kapsamlı yeni bir inceleme yapılması talebinde bulundu.

“EKİP, BAĞIMSIZ BİR İNCELEME YAPAMADI”

Bilim insanlarının yayınladığı 5 sayfalık açık mektupta, “Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından zorunlu kılınan ‘işbirliğine dayalı’ keşif süreci, pandeminin kökenlerinin tam olarak incelenmesine olanak sağlamayı amaçlasa da bu çabaya dahil edilen ‘yapısal sınırlamaların’, incelemeyi imkansız kıldığına inanıyoruz” denildi. Mektupta en dikkat çeken ifadeler arasında şu satırlar yer aldı: “Özellikle, bu süreç kapsamında toplanan ortak ekibin yarısının bilimsel bağımsızlığı ‘sınırlı’ olabilecek Çin vatandaşlarından oluştuğu, ortak ekibin uluslararası üyelerinin Çinli yetkililerin paylaşmayı tercih ettiği verilerle yetinmek zorunda kaldığı, hazırlanan raporun Çinli yetkililer tarafından onaylanması gerektiği gerçeği konusunda halkı bilgilendirmek istiyoruz. Bu nedenle ortak ekibin koronavirüsün kökenlerine ilişkin tam ve sınırsız bir soruşturma yürütmek için gerekli yetkiye, bağımsızlığa veya erişime sahip olmadığı sonucuna vardık.”

DSÖ EKİBİNİN VUHAN ZİYARETİ

DSÖ'ye bağlı bilim insanlarından oluşan 13 kişilik ekip, 14 Ocak'ta özel uçakla Çin'in Vuhan kentine gelmiş, heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.Heyet, 29 Ocak'ta başladığ saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

Bilim insanlarından DSÖ'ye Vuhan çağrısı: Rapor geçersiz sayılsın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Gerçek bir dehşet evi! Bir milyon köpeğin ölümünden sorumlu mezbahaya kilit vuruldu

Gerçek bir dehşet evi! Yıllar boyunca bir milyon köpek...

Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

Tarihi Ziyaret: Papa Irak'a geldi!

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

Sinovac aşısı, Brezilya mutasyonuna yeterli antikor tepkisi sağlamayabilir!

Sinovac, Brezilya mutasyonuna yeterli antikor tepkisi sağlamayabilir!

Japon süper bilgisayarı hesapladı: Çift maske işe yarıyor mu?

Japon süper bilgisayarı hesapladı!

ABD’de gri kurt katliamı: 60 saatte 216 kurt öldürüldü

60 saatte 216 kurt öldürüldü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.