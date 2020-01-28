DSP Genel Başkanı Aksakal: "Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısı hazırlanmalı"

"Sağ olsunlar onlar da gerekli girişimlerde bulundular ve yasal düzenlemeleri de hazırladılar. Bu konuda bana da bizzat telefon ederek hem başsağlığı dileklerini ilettiler hem de bu talebimizin olumlu karşılanarak yerine getirileceği noktasında bilgi verdiler. Zaten vefat ettiği gün Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hemen o gece arayarak, Ankara Valiliğine gerekli talimatların verildiğini bildirdi, başsağlığı diledi. Devlet Mezarlığı Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı bir alan, ertesi gün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aradı. Gerekli çalışmaların yapıldığını, mezar yerinin hazırlanması konusunda bizim bizzat nezaret edebileceğimizi belirtti."

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, depremlerin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu belirterek, "Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısını hazırlamak öncelikli olarak devletin görevi." ifadelerini kullandı.

- "Aramalarını beklerdim"

Rahşan Ecevit'in DSP'nin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla kurumsal anlamda kendilerini muhatap alarak başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Aksakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ise telefon ya da mektupla kendilerine başsağlığı dilemediğini söyledi. Aksakal, "Rahşan Ecevit ile özdeşleşen Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olarak beni aramalarını beklerdim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cenaze merasimine katıldığını dile getiren Aksakal, "Bazı büyükelçiliklerden de başsağlığı mesajı geldi. ABD Büyükelçisi de Sayın Rahşan Ecevit'in ilkeli bir duruşu olduğunu, iyi bir vatansever olduğunu anlatan cümlelerle başsağlığı diledi. Onlara da DSP ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Elazığ depremi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yolladım"

DSP Genel Başkanı Aksakal, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.