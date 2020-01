DSP Genel Başkanı Aksakal: "Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısı hazırlanmalı"

Bölge halkına da geçmiş olsun dileğinde bulunan Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi dolayısıyla bir mektup yazdığını söyledi.

Deprem sonrası devletin anında müdahalede bulunduğunu anlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"Depremler birer tabiat olayı ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği. Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısını hazırlamak öncelikli olarak devletin görevi. İnşaat mühendisi olarak şunu ifade etmek isterim, her türlü zemin koşulunda her türlü binayı yapabilecek bir bilgi birikimi artık dünyada gelişmiştir. Dolayısıyla binaların, yapıların oluşturulacağı alanların özellikleri üzerine yapılan tartışmalar boş tartışmalardır. Her yerde binalar yapılabilir, yeter ki o mühendislik biliminin öngördüğü koşullar yerine getirilebilsin. Buna sağlamak da devletin ve ilgili bakanlıkların görevi. Devletin, acilen toplumu bu yönde bilinçlendirecek yayınlara ağırlık vermesini ve bunun denetiminde çok ciddi kriterler ortaya koyulmasını sağlaması gerekir. Her gün 'İstanbul depremi ne zaman olur, bundan ne kadar zarar görürüz'ü tartışmak yerine bir an önce bu işten zarar görecek olası konutların yıkımını önleyecek tedbirlerin alınması lazım. Bazı uçuk projeler ortalıkta dolaşıyor. Bunlara ayrılabilecek kaynakların öncelikle insan hayatını garanti altına alacak bu tip yatırımlara ve projelere ayrılması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum."