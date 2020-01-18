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  4. DSP Genel Başkanı Aksakal: “Türk Milleti’nin başı sağ olsun”

DSP Genel Başkanı Aksakal: “Türk Milleti’nin başı sağ olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

DSP (Demokratik Sol Parti) Genel Başkanı Önder Aksakal, ““DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i kaybettik.

DSP (Demokratik Sol Parti) Genel Başkanı Önder Aksakal, ““DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Türk siyasetine büyük hizmetleri geçmiş bir kişilikti” dedi.
DSP’nin kurucusu ve eski Başbakan merhum Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, saat 21.20’de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da hastaneye gelerek Ecevit’in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Hastane önünde açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Türk siyasetine büyük hizmetleri geçmiş bir kişilikti. Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in eşiydi. DSP olarak hadisenin sahibiyiz. Süreci hep birlikte paylaşacağız. Şu anda defin işlemleriyle ilgili söyleyebileceğim herhangi bir açıklama yok.” dedi.
Rahşan Ecevit’in son arzusu
Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Tük siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Son noktada, toprakta da birlikte yatmayı çok arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri organize edilmişti fakat o gün şartlarında Sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı’na defnedilmesi öngörülmüştü ve o şekilde gerçekleşti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit’in bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için gerekli olan yasal prosedürün işletilmesi konusunda kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır."
Aksakal, “Uzunca zamandır tedavi görüyordu. Bir ara iyileşti. Biz burada yakından takip ediyoruz. Yaşlılığa da bağlı olarak bir sıkıntı vardı. ‘Emir Allah’ın’ diyoruz. Allah’tan gelen hiçbir şeye itirazımız olamaz. Allah öbür dünyasını iyi etsin, mekanını cennet eylesin” ifadelerini de kullandı.

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