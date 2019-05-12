DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını açıklamasının ardından gözler DSP'ye çevrilmişti. Seçim kararının alınmasının ardından CHP yönetimi DSP'ye bir heyet göndererek 23 Haziran seçimlerini konuşmuştu. Heyetin ardından toplanan DSP'nin Parti Meclisi adaylarını seçimden geri çektiklerini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: İSTİFA EDİYORUM

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muammer Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini belirterek, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL: KİMSEYE DESTEK VERMEYİZ

Konuyla ilgili dün açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız." ifadelerini kullanmıştı.



