DSP'den yerel seçim değerlendirmesi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak herhangi bir ittifak organizasyonu içinde yer almadan tek başına katıldığımız bu seçimlerde DSP'nin varlığını ve gücünü kanıtladığımıza inanıyoruz." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimleri kazanan her partiye mensup belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelerini kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Aksakal, "DSP olarak herhangi bir ittifak organizasyonu içinde yer almadan tek başına katıldığımız bu seçimlerde DSP'nin varlığını ve gücünü kanıtladığımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, Antalya Kemer, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Eskişehir Mihalıççık ilçeleri ile Erzincan merkez Çağlayan, Yozgat Sorgun ilçesine bağlı Bahadın ve Sivas Gemerek ilçesine bağlı Çepni Belde Belediye Başkanlıkları ile bir çok yerde belediye meclisi üyeliklerini kazandıklarını bildirdi.

Seçim kampanyalarının eşit şartlarda yürütülmediğini belirten Aksakal, "Hazine yardımı alan partilerin ve özellikle iktidar partisinin kendi kurumsal olanakları yanında devletin tüm olanaklarını da sonuna kadar kullandığını, medya organlarının ise sadece tabi oldukları ittifak yapılarına hizmet ettikleri göz önüne alınırsa elde edilen başarının geçmiş yıllara kıyasla azımsanmayacak bir düzeye taşındığı aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.