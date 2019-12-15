DSP'nin 11. Olağan Kurultayı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Siyaseti gerçekten hakkıyla, adilane bir şekilde ahlaki kurallar içinde yapacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi ve asaletimizi korumak zorundayız." dedi.

Aksakal, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Adalet, Ahlak, Asalet" sloganıyla düzenlenen DSP 11'inci Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Bülent Ecevit'in misyonunu devam ettireceklerini söyledi.

DSP'nin kurumsal kimliğine, hükmi şahsiyetine ve siyasi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Aksakal, "Demokratik Sol Parti, kurulduğundan itibaren üç kez devlet yönetiminde yer almayı başarmış, kadroları birikimi ve mazisi olan 34 yıllık bir partidir. Eğer siyaseti gerçekten hakkıyla, adilane bir şekilde ahlaki kurallar içinde yapacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi ve asaletimizi korumak zorundayız." diye konuştu.

Türkiye üzerinde hakimiyet kurmak isteyen dış güçlere izin vermeyeceklerini ifade eden Aksakal, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin kendi haklarını kullanmasına hiçbir gücün engel olamayacağını aktardı.