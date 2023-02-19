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Adıyaman'daki imamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu: "Hocam eşim enkaz altında doğurmuş göbek bağı ayrılmamış..."

19.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin yıkıma neden olduğu illerden Adıyaman'da onlarca acıya şahit olan Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'un anlattıkları herkesi ağlattı. "En acıyı tahminimce ben yaşadım" diyen imam Durmuş, defin sırasında bir arkadaşının yanına gelip "Hocam eşim depremde enkaz altında doğum yapmış. Göbek bağı ayrılmamış. Bebeğimi ayrı mı yoksa annesinin yanında mı defnedeyim?" diye sorduğunu aktardı. Durmuş, vicdanını dinleyip karar verdiğini söyledi.

Adıyaman'daki imamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu: "Hocam eşim enkaz altında doğurmuş göbek bağı ayrılmamış..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok hissedildiği şehirlerden olan Adıyaman'da Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş'un anlattıkları yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi. Deprem sonrası ayakta kalan 11 katlı binalarının ikinci katından dışarı çıktıktan sonra, başka binada yaşayan oğlu Muhammed Talha ve ailesinin yardımına giden imam Durmuş, yıkılan binadan arkadaşlarının yardımı ile önce oğlunu sonra da gelinini sağ çıkardıklarını söyledi. Durmuş, yaralı olan gelininin hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

"YÜZLERCE CENAZE YAN YANAYDI"

Deprem günü akrabalarının yaşadığı binalara gittiklerinde yüzlerce insanın enkaz altında olduğunu gördüklerini ifade eden Durmuş, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada 8 yıldır görevli olduğu Yeni Mezarlık Camii'ne geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu söyledi.

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En acıyı tahminimce ben yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', Bu benim ablam', ' Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik." diye konuştu.

GÖBEK BAĞI KESİLMEDEN ANNESİYLE GÖMÜLDÜ

Durmuş, defin sırasındaki acı bir hadiseyi de şöyle anlattı. "Beni tanıyan bir arkadaş 'Hocam eşim depremde enkaz altında doğum yapmış. Göbek bağı ayrılmamış. Bebeğimi ayrı mı yoksa annesinin yanında mı defnedeyim' diye sordu. Kendi vicdanımın sesimi dinleyip 'Karışma, o annesi ile beraber olsun' dedim. Böyle bir acı yaşadık." diye konuştu.

"34 YAKIMINI KAYBETTİM...

Depremde 34 yakın akrabasını kaybettiğini aktaran Durmuş, "Cenaze namazlarını kılarken bu akrabalarımın hepsi önüme geldi. Onların da cenaze namazlarını kıldım. Yanımızda büyüdüler, hep beraberdik. Öğretmen, doktor, imam yüzlerce dostumu kaybettim. Çok büyük acı yaşadık." dedi.

HER CENAZENİN SAHİBİ HEMEN HEMEN YANINDAYDI

Durmuş, yapılan defin işlemleri ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Mezarlık Müdürlüğü'ne giriş yapılır yapılmaz hemen bir arkadaş vefat edenin ismi ve yakınlarından birinin telefonunun olduğu kâğıt verdi. Biz namazı kıldıktan sonra belediye görevlisi defin alanında kabir numarası vererek defin işlemi gerçekleştirildi.

"KENDİ KIYAFETLERİYLE DEFNETTİK"

Afet cenazeleri kendi elbiseleri ile kefen varsa kefen ile cenaze torbası varsa battaniyeye sarılmışsa bu şekilde defnettik. Çünkü savaş, yangın, sel gibi felaketlerde şehit hükmünde olduğu için kendi kıyafetleri ile gömülebilir.

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Her cenazenin sahibi hemen hemen yayındaydı. Yüzlerce kimsesiz cenaze de geldi. Savcılar buraya geldiler, kimsesiz olan cenazelerin kan ve doku örneklerini alarak tespit ettiler. Peyderpey sahipleri çıktıkça cenazeleri sahiplerin teslim ettik."

Durmuş; Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yardıma gelen herkese teşekkür etti.


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