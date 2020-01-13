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  4. Dual GeForce RTX 2070 kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor

Dual GeForce RTX 2070 kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.01.2020 07:54 | Son Güncelleme

Asus, Dual GeForce RTX 2070 mini ekran kartını duyurdu. Bu yeni GPU, Intel NUC 9 Extreme Kit ve Intel NUC 9 Pro Kit modellerinin yanı sıra diğer küçük boyutlu çözümler için özel olarak tasarlandı.

Dual GeForce RTX 2070 kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor

Intel ile yakın çalışan ASUS, Intel NUC 9 Extreme Kit ve Intel NUC 9 Pro Kit’e tam olarak uyan kompakt bir ekran kartı geliştirdi. Kartın ön koruması, soğutma bloğu ve ısı borusu dağılımı, sıcaklığı kontrol altında tutmak için kasanın ağ yapılı yan panelinden olabildiğince fazla faydalanacak şekilde olarak tasarlandı.

Ayrıca daha da fazla soğutma avantajı için yüksek statik basınç oluşturan iki adet eksen teknolojili fana yer verildi.
Üst seviye ROG ekran kartları için üretilen eksen teknolojili fanlar, daha uzun kanatlara yer verebilen küçük yuvaya ve havayı soğutma bloğunun içinden verimli bir şekilde geçiren bariyer halkasına sahip. Burada kullanılan verimli soğutma çözümü, GPU sıcaklığını büyük ekran kartlarından bile daha düşük seviyeye getirebiliyor.

AUTO-EXTREME TEKNOLOJİSİ NELER SUNUYOR?

Auto-Extreme teknolojisi, endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci.

Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

Dual GeForce RTX 2070 MINI ekran kartı tüm dünyada 8 Ocak 2020 tarihinde ve Dual GeForce RTX 2060 MINI ve GTX 1660 SUPER modellerinin ise 2020’nin ilk çeyreği içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Dual GeForce RTX 2070

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