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Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022! Ramazan ayında okunacak dualar sureler! Birbirinden güzel Ramazan sözleri!

01.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri! 2022 Ramazan ayı duaları ve sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Ramazan ayında sevdiklerine birbirinden anlamlı sözler göndermek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı duaları ve sözleri hakkında araştırma yapıyor. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı olarak kabul ediliyor ve vatandaşlar bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getiriyor.

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022! Ramazan ayında okunacak dualar sureler! Birbirinden güzel Ramazan sözleri!

2022 Ramazan ayı duaları sözleri! Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri mesajları gündemde yoğun şekilde sorgulanıyor. Sizler için derlediğimiz birbinden güzel Ramazan sözlerini haberimizde bulabilir ve bu sözleri sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. İşte; 2022 Ramazan ayı duaları ve sözleri!

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR SURELER!

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022

"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)

"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)

"Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." (Araf Suresi, 156. ayet)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022

"Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)

"Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizî, "Dua", 73)

RAMAZAN AYI SÖZLERİ!

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar...

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim...

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir... Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle... Hoş geldin on bir ayın sultanı

Dualı, hadisli, ayetli Ramazan ayı sözleri 2022

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir... Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle... Hoşgeldin on bir ayın sultanı

-Mübarek Ramazan Ayı Kalbine önce bulut olsun yagmak icin... Sonra yagmur olsun ilahi sevgiyi yesertmek icin... 'Hayırlı Ramazanlar

ramaza


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Ramazan 2022
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