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Duayen gazeteci Ulvi Yanardağ hayatını kaybetti (Ulvi Yanardağ kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2019 19:16 | Son Güncelleme

Türk basınına uzun yıllar hizmet veren duayen gazeteci Ulvi Yanardağ, tedavi gördüğü Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Ulvi yanardağ için yarın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde saat 11.30'da tören düzenlenecek, ardından Sultanahmet Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılınacak. Yanardağ'ın cenazesi Küçükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Duayen gazeteci Ulvi Yanardağ hayatını kaybetti (Ulvi Yanardağ kimdir?)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2012 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Ulvi Yanardağ için TGC Yönetim Kurulu yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ulvi Yanardağ’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" dedi. Ulvi Yanardağ’ın cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

ULVİ YANARDAĞ KİMDİR?

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Balıkesir Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. Mesleğe 1961 yılında Yeni Sabah Gazetesi’nde başladı. Hürriyet Haber Ajansı ve Hürriyet Gazetesi’nde 14 yıl habercilik yaptıktan sonra Bulvar ve Güneş Gazetelerinde çalıştı. 1989 yılında televizyon haberciliğine başladı. Kanal D Show TV’de İstihbarat Şefi ve Haber Müdürü olarak görev yaptı. Arena ile Ateş Hattı programlarının yapımında bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başarı Ödülleri yarışmasında 1980 yılında haber, 1984 yılında röportaj ve seri röportaj, 1985 yılında haber, 1995 yılında haber program dallarında yılın gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı Bizim Gazete’de Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı, TGC Balotaj Kurulu’nda görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Pelin Göktuna Yanardağ’ın eşiydi.

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