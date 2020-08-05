Dubai’deki Burc Halife'den Lübnan'a destek

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından dünyanın en yüksek gökdeleni olan Dubai’deki Burc Halife Lübnan bayrağı ile ışıklandırıldı.

Burc Halife resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Burc Halife Lübnan’daki kardeşlerimizle dayanışma için ışıklandırıldı. Lübnan’daki sevgili insanlara başsağlığı diliyoruz. Allah Lübnan halkına sabır versin" ifadeleri paylaşıldı.

Öte yandan, BAE yetkililerinden yapılan açıklamada, Lübnan’a tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım uçağının gönderileceği belirtildi. Tıbbı yardım malzemelerinin Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile bugün Dubai’den Beyrut’a uçacağı bildirildi.

Öte yandan Mısır'daki Giza piramiti de destek amaçlı ışıklandırıldı.

