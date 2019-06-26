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Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan'dan "Yüzyılın Anlaşmasına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 03:31 | Son Güncelleme

Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan: - "Trump'ın sorunu, para sevgisiyle vatan sevgisini birbirine karıştırıyor ve vatan sevgisinin dolarla satın alınabileceğini sanıyor" - "Tüm çabaları ve planlarıyla Yüzyılın Anlaşması başarısız olmuştur. Bu anlaşmaya evet diyen herhangi bir Arap lider tarihin onu affetmeyeceğini iyi bilir" - "Sahip olmadığınız şeyleri satamazsınız. Filistin, orada yaşayanların mülküdür"

DUBAİ (AA) - Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan, Bayreyn'de düzenlenen Manama Çalıştayı'yla eşzamanlı olarak konferans aleyhine beklenmedik açıklamalarda bulundu.

Halfan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın sorunu, para sevgisiyle vatan sevgisini birbirine karıştırıyor ve vatan sevgisinin dolarla satın alınabileceğini sanıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir iş adamı olduğuna işaret eden Halfan "Parasıyla siyasi bir anlaşmayı satın alabilecek mi?" diyerek Arap milletiyle böyle bir şeyin gerçekleşmesinin büyük bir hüsran olacağına dikkati çekti.

- Trump vatan sevgisinin dolarla satın alınabileceğini sanıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Yüzyılın Anlaşması ve Manama Çalıştayı'na katılımla ilgili yaptığı "Sina'dan bir kum tanesini dahi vermeyeceğiz" şeklindeki açıklamasının üzerine Halfan, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın sorunu, para sevgisiyle vatan sevgisini birbirine karıştırıyor ve vatan sevgisinin dolarla satın alınabileceğini sanıyor."

- Allah'tan korkun

Halfan "Yüzyılın Anlaşması'nda bir araya gelen Ey Araplar" şeklinde liderlere hitap ederek, "Musibetler ne kadar ağır olsa da zillet kabul etmeyen bir ümmet için Allah'tan korkun." dedi.

Halfan "Tüm çabaları ve planlarıyla Yüzyılın Anlaşması başarısız olmuştur. Bu anlaşmaya evet diyen herhangi bir Arap lider tarihin onu affetmeyeceğini iyi bilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Sahip olmadığınız şeyleri satamazsınız

Halfan Manama'daki toplantıya katılan Arap yetkililere ilettiği mesajla dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek "Sahip olmadığınız şeyleri satamazsınız, Filistin, orada yaşayanların mülküdür." ifadesini kullandı.

Hiçbir Arap liderin Filistin'in satılması pazarlığına katılmayacağını savunan Halfan, bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu belirtmek için "Şeytan da cennete girmeye heveslidir." ifadesini kullandı.

Halfan, Trump'ın İsrail yararına Araplardan topraklarını satın almakta başarılı olması durumunda bunun Araplarla İsrail arasında yeni bir mücadelenin başlangıcı olacağını söyledi.

Uzun yıllar boyunca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'de Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Dahi Halfan, Arap dünyasında yaşanan sıkıntılara ilişkin yaptığı yorumlarda halkların duruşuna aykırı açıklamalarıyla tanınıyor.

Dubai'nin de bağlı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ise Yüzyılın Anlaşmasını'nın kabulü için çaba sarf ediyor.

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