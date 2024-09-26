Dubai milyoneriyle evli olan fenomenden çok konuşulacak paylaşım! "Bikini giymek istedin, bu yüzden milyoner kocan sana bir ada satın aldı"

TikTok'ta 'soudiofarabia' kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın sıklıkla lüks hayatından kesitleri takipçilerine gösteriyor. Son paylaşımında ise 26 yaşındaki Soudi, kocasının plajda güvenliği sağlamak için bri ada satın aldığını paylaştı.

Özel adayla ilgili video bir haftadan kısa bir sürede 2,4 milyondan fazla izlenme aldı. Soudi, bir yatırım olarak ve sahilde güvende hissedebilmek için bir ada satın almayı planladıklarını belirtti. "Bir süredir yatırım amaçlı yapmak istediğimiz bir şeydi ve kocam bir sahilde güvende hissetmemi istiyor, bu yüzden bir tane satın aldı," diye açıkladı.

Gizlilik ve güvenlik nedenleriyle adanın tam konumu açıklanmıyor, ancak Soudi Asya'da olduğunu ve 50 milyon dolara mal olduğunu belirtti.