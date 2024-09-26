Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dubai milyoneriyle evli olan fenomenden çok konuşulacak paylaşım! "Bikini giymek istedin, bu yüzden milyoner kocan sana bir ada satın aldı"

Dubai milyoneriyle evli olan fenomenden çok konuşulacak paylaşım! "Bikini giymek istedin, bu yüzden milyoner kocan sana bir ada satın aldı"

26.09.2024 15:53
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Otomobiliyle denize uçan mühendis öldü; kaza kamerada

Otomobiliyle denize uçan mühendis öldü; kaza kamerada

Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi

Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi

Kaçak elektrik kullanan şahıs Dicle Elektrik ekiplerine silahla saldırdı

Kaçak elektrik kullanan şahıs Dicle Elektrik ekiplerine silahla saldırdı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 15:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soudi isimli İngiliz asıllı bir kadın Dubai'de bir milyonerle evlendikten sonra sosyal medyadan lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçiye ulaştı. Dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Soudi Al Nadak son olarak bikini giymek istediği için milyarder kocası Jamal Al Nadak’ın kendisine ada satın aldığını söyledi.

TikTok'ta 'soudiofarabia' kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın sıklıkla lüks hayatından kesitleri takipçilerine gösteriyor. Son paylaşımında ise 26 yaşındaki Soudi, kocasının plajda güvenliği sağlamak için bri ada satın aldığını paylaştı.

3

Özel adayla ilgili video bir haftadan kısa bir sürede 2,4 milyondan fazla izlenme aldı. Soudi, bir yatırım olarak ve sahilde güvende hissedebilmek için bir ada satın almayı planladıklarını belirtti. "Bir süredir yatırım amaçlı yapmak istediğimiz bir şeydi ve kocam bir sahilde güvende hissetmemi istiyor, bu yüzden bir tane satın aldı," diye açıkladı.

4

Gizlilik ve güvenlik nedenleriyle adanın tam konumu açıklanmıyor, ancak Soudi Asya'da olduğunu ve 50 milyon dolara mal olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

“Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

 Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

 Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

Olay garson itirafı! “O kadar güzelim ki erkekler eşlerinin yanında...”

 Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

Site havuzundaki pozlarını komşuları şikayet etti! “Kocaları bakıyor...”

 Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

 Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

Cimri bikinisiyle sauna keyfi yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

 Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

Bahçesinde güneşlendiği anları paylaştı! “Komşularım beni izliyor”

 Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

Derin bacak ve göğüs dekoltesi! Kasığına kadar açık... Olay yarattı

 Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tiktok ada milyoner
En Çok Okunan Trend Haberler
İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

İddia: Düğün görüntülerinden rahatsız oldu, inceleme başlatılmasını istedi

Kocası uyurken sevgilisini çağırdı! İntihar ihbarından korkunç olay çıktı

Kocası uyurken sevgilisini çağırdı! İntihar ihbarından korkunç olay çıktı

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

Damatla karşılıklı göbek attı! "Kafası karıştı"

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Yüzlerce çıplak fotoğraf...

Tepki çeken görüntüler! Polise yazdığı şiiri okudu... "Memurum da memurum"

Tepki çeken görüntüler! Polise yazdığı şiiri okudu... "Memurum da memurum"

'Kayınvalideliğe merhaba' partisi olay yarattı! "Bir bu eksikti"

'Kayınvalideliğe merhaba' partisi olay yarattı! "Bir bu eksikti"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Camper'ın Wagon modeli indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.