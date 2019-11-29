Dubai'den sınır dışı edilen Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Dubai'den sınır dışı edilen Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi Mustafa Kuşçu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kuşçu, 26 Kasım'da Dubai'den sınır dışı edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hava yoluyla Türkiye'ye gönderilen Kuşçu'yu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta gözaltına aldı.
Örgütün finans yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen Kuşçu'nun üzerindeki dijital malzemelere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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