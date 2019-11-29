HABER

Dubai'den sınır dışı edilen Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:25 | Son Güncelleme

Dubai'den sınır dışı edilen Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Dubai'den sınır dışı edilen Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi Mustafa Kuşçu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Oktar organize suç örgütü davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kuşçu, 26 Kasım'da Dubai'den sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hava yoluyla Türkiye'ye gönderilen Kuşçu'yu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakta gözaltına aldı.

Örgütün finans yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen Kuşçu'nun üzerindeki dijital malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İBB Meclisi'nde gergin anlar! Satışına izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gözaltına alındı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK yine sivilleri hedef aldı

MSB duyurdu: PKK yine sivilleri hedef aldı

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Millete soralım

'Kamuoyu önünde tartışalım, referanduma kadar gider'

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

Bakanlık açıkladı! Ülkelerine gönderildiler

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.