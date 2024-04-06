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    4. Dudağının etrafında çıkan sivilcelerle mücadele ediyordu! Doktorun teşhisi sonrasında şaşkına döndü

    Dudağının etrafında çıkan sivilcelerle mücadele ediyordu! Doktorun teşhisi sonrasında şaşkına döndü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.04.2024 07:54
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    Sosyal medya kullanıcısı Sarah, üst dudağının çevresinde sivilceler çıkmaya devam ettiğinden endişelendi. Doktorunu ziyaret ettikten sonra bunun erkek arkadaşının hatası olduğunu öğrendiğinde oldukça şaşırdı.

    Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, ağzının etrafındaki lekelerin tuhaf bir nedenden dolayı oluştuğunu öğrenince şaşkına döndü.

    TikTok'ta @sarahtonen adıyla paylaşım yapan Sarah'ın, üst dudağının çevresinde sürekli sivilceler çıkıyordu ve uçuk virüsü kaptığından endişeleniyordu. Bu yüzden test için pratisyen hekime gitti, ancak sonuç net çıkınca kafası karıştı.

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    Ancak doktorunun onu tamamen şaşkına çeviren garip bir teşhisi vardı. Sarah TikTok'ta paylaştığı videoda, "Son zamanlarda dudaklarımda bunun gibi sivilceler çıkıyor ve ben de uçuğum var diye düşünüyordum, değil mi?

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    "O, 'Hayır, bu uçuk değil ama emin olmak için sana uçuk testi yapacağız' dedi. Negatif çıktı. Ben de 'Bu gerçekten tuhaf çünkü gerçekten sadece dudaklarımın etrafında sivilceler çıkıyor' dedim. Gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Ve doktorum düzenli olarak 'Bir şeyi değiştiriyor musun? Yeni bir ilaca başladın mı? Gibi sorular sordu. Her şey hayırdı, hayır, hayır, hayır."

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    Ama sonra ona erkek arkadaşı olup olmadığını ve sakalının olup olmadığını sordu. Bazen bıyığı olduğunu doğruladı ve doktor bunun gerçek sebep olduğuna inanıyor.

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    Sarah, "Doktor, 'Siz ikiniz öpüşürken onun bıyığı dudağınızın üzerindeki cildi hafifçe aşındırıyor ve ağzınızdaki bakteriler üst dudağınıza enjekte ediliyor. Ne kadar dudak çatlağınız olduğunu ve bıyıklarının korelasyonunu izlemenizi istiyorum.' dedi. Bunun bir seçenek olduğunu bile düşünmedim ama çok mantıklı." ifadelerine yer verdi.

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    TikTok kullanıcıları 1,3 milyondan fazla beğeni alan video karşısında şaşkına döndü ve birçoğu daha önce de benzer semptomlara sahip olduklarını iddia etti. Bir kullanıcı şunları söyledi: "Erkek arkadaşıma mısır gevreği yedikten sonra sakalını yıkamadığı için bağırdım. Ondan dolayı iki sivilcem çıktı."

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    sivilce hastalık eo
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