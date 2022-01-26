Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım!

Yüzdeki kırışıklıklar genellikle mimiklerin aktif olarak etkilediği alın, göz çevresi, yanaklar gibi bölgelerde yoğunlaşıyor. Ancak sigara kullanımı, kalıtsal etkiler ve daha birçok farklı nedenden dolayı dudak çevresinde de ince çizgi ve kırışıklık görünümü oluşabiliyor. Bu durumdan rahatsız oluyor ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız önerilerimize göz atın!

SİGARADAN UZAK DURMALISINIZ!

Yüzdeki ve özellikle dudak çevresindeki çizgi görünümünün en büyük sorumlularından biri sigara! Eğer ki dudak çevresindeki kırışıklıklardan şikayetçi olan bir sigara tüketicisiyseniz en önemli tavsiye sigarayı bırakmanız gerektiği yönünde olabilir.

YÜZ YOGASI YAPMAYI DENEDİNİZ Mİ?

Daha sıkı bir vücuda sahip olmak için spor yaparak vücuttaki kasları çalıştırmak gerektiğini herkes biliyor. Peki ya daha sıkı, gergin ve genç bir cilde sahip olmak ve kırışıklık görünümünü en aza indirmek için yüzünüzdeki kasları da düzenli olarak çalıştırmanız gerektiğini biliyor muydunuz?

Yüzünüzdeki kasların çok büyük bir bölümü birbiriyle bağlantı halinde. Bu yüzden yüz yogası yapmak ve dudak çevresindeki kasları düzenli olarak çalıştırmak kırışıklık görünümünü azaltma konusunda size yardımcı olabilir. Tabii ki tüm bu yüz egzersizlerini uzun süre boyunca ve istikrarlı bir biçimde, doğru teknikle yapmanız çok önemli.

DOĞRU CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ RUTİNİNİZE DAHİL ETMELİSİNİZ

Özellikle belli bir yaşın üzerindeyseniz yaşlanma karşıtı yüz bakım ürünlerini kullanmaya başlamış olabilirsiniz. Ancak yüzünüzün geneline bakım rutininizi uygularken göz ve dudak çevresine özel bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz.

İçeriğinde hyalüronik asit veya kolajen bulunduran ürünler cildin dolgunlaşıp sıkılaşmasını sağlıyor. Bu maddeler aynı zamanda yeni kırışıklıkların oluşmasını geciktiriyorlar.

Eğer ki hassas bir cildiniz varsa göz çevresi için üretilmiş olan hyalüronik asit veya kolajen içeren serum ve kremleri dudak çevreniz için de kullanabilirsiniz.

Normal bir cildiniz varsa yüzünüze kullandığınız yaşlanma karşıtı ürünü dudak çevrenize de sürmenin herhangi bir zararı olmaz.

MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALARA BAŞVURABİLİRSİNİZ

Kendi çabalarınızla yok edemeyeceğinizi düşündüğünüz kırışıklıkların geçmesi için botoks ve dolgu gibi medikal estetik uygulamalardan yararlanabilirsiniz!



