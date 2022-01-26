Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım!

Yüzdeki kırışıklıklar genellikle mimiklerin aktif olarak etkilediği alın, göz çevresi, yanaklar gibi bölgelerde yoğunlaşıyor. Ancak sigara kullanımı, kalıtsal etkiler ve daha birçok farklı nedenden dolayı dudak çevresinde de ince çizgi ve kırışıklık görünümü oluşabiliyor. Bu durumdan rahatsız oluyor ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız önerilerimize göz atın!
Yüzdeki ve özellikle dudak çevresindeki çizgi görünümünün en büyük sorumlularından biri sigara! Eğer ki dudak çevresindeki kırışıklıklardan şikayetçi olan bir sigara tüketicisiyseniz en önemli tavsiye sigarayı bırakmanız gerektiği yönünde olabilir.
Daha sıkı bir vücuda sahip olmak için spor yaparak vücuttaki kasları çalıştırmak gerektiğini herkes biliyor. Peki ya daha sıkı, gergin ve genç bir cilde sahip olmak ve kırışıklık görünümünü en aza indirmek için yüzünüzdeki kasları da düzenli olarak çalıştırmanız gerektiğini biliyor muydunuz?
Özellikle belli bir yaşın üzerindeyseniz yaşlanma karşıtı yüz bakım ürünlerini kullanmaya başlamış olabilirsiniz. Ancak yüzünüzün geneline bakım rutininizi uygularken göz ve dudak çevresine özel bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz.
İçeriğinde hyalüronik asit veya kolajen bulunduran ürünler cildin dolgunlaşıp sıkılaşmasını sağlıyor. Bu maddeler aynı zamanda yeni kırışıklıkların oluşmasını geciktiriyorlar.
Eğer ki hassas bir cildiniz varsa göz çevresi için üretilmiş olan hyalüronik asit veya kolajen içeren serum ve kremleri dudak çevreniz için de kullanabilirsiniz.
Kendi çabalarınızla yok edemeyeceğinizi düşündüğünüz kırışıklıkların geçmesi için botoks ve dolgu gibi medikal estetik uygulamalardan yararlanabilirsiniz!
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