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Dudak dolgunlaştırma işleminde dikkat etmeniz gerekenler: Morarma ve kanama olursa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Popülaritesinde bir artış olduğuna şüphe yok! Dudak dolgunlaştırma trendi hızla artmaya devam ediyor. Peki dudak dolgunlaştırma işlemleri hakkında ne biliyoruz, yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz?

Dudaklar yüzün en önemli yerlerinden biridir bununla birlikte dolgun dudaklar birçok insanın istediği bir görünümdür. Dudak büyütme, son yıllarda ivme kazanmıştır ve en popüler yüz hacimlendirme tedavilerinden biridir. Peki istenen sonuçları elde etmek için bilmeniz gerekenler neler, görelim.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Dudak dolgunlaştırma işlemi yapmadan önce, doldurulmak istenen bölgeye karar verilmelidir. Daha sonraki aşamada o bölgeye anestezik bir krem sürülür.

Ortalama yarım saat bekletildikten sonra, ince uçlu bir iğneyle istenilen bölgeye dolgu maddesi enjekte edilir. Enjekte edilen madde, dudağın daha genç ve dolgun görünmesini sağlar.

Kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle birlikte, 6 aydan 1,5 seneye kadar çıkabilir.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Yüzün çeşitli bölgelerinde olduğu gibi dudaklarda da hacim azalmaları görülebilir. Bunu gidermek için dolgu maddesi tercih edilebilir. Bunun uygulama süresi 30 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir, yapılan işleme göre bu süre belirlenmektedir.

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DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİNİN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Estetikte veya kozmetik dermatolojide uygulanan bazı yöntemlerde, etki uzun süre sonra görülebilir.

Örneğin; lazer uygulamasından sonra ortalama 2-4 hafta sonra etki görülür. Ama dolgu maddeleri, doldurulduğu zaman direkt etkisini gösterir. Ama nihai şekil bir kaç hafta içerisinde ortaya çıkar.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİNİN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Dudak dolgunlaştırmada kullandığımız madde, hyaluronik asit içeren bir maddedir. Bu dolgu maddeleri de yüzün değişik bölgelerine uygulanabilir.

İnce dudak sorunu varsa, dudak şekli hafifçe dolgunlaştırmak isteniyorsa bu madde kullanılır. Etki süresi kişiden kişiye göre değişmektedir. Ortalama 6 - 18 ay arasında değişmektedir. İşin en önemli noktası, bu dolgu maddeleri tamamen erimez. Dolayısıyla her zaman ikincil uygulamalar daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMADAN SONRA MORARMA OLUR MU?

İğneyle yapılan herhangi bir işlemde, her zaman için bir morarma ve kanama riski vardır. Hasta bu konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Morarmalar fazla rahatsız edecek şekilde olmaz. Kişiden kişiye değişmekle birlikte 5-7 gün arasında geçmektedir.

Dudak dolgunlaştırma işlemi, sosyal hayatı hiçbir şekilde etkilemez. Morarma olduğu zaman da tavsiye ettiğimiz, o bölgeye fondöten sürülmesidir.

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DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dudak dolgunlaştırma işlemi, kişinin sosyal hayatını çok etkileyen bir olay değildir. Çok yoğun bir şekilde dikkat edilmesi gereken bir mesele yoktur.

Kanama hızı yüksek olan ve aspirin kullanan hastaların, işlemden bir kaç gün önce bunları kesmesi istenir. Eğer uçuk veya onun benzeri viral bir olay geçiriliyorsa, o dönemde hasta kabul edilmez. Daha sonraki dönemde uygulanabilir.

Dudak dolgunlaştırma işleminden sonra morarma geliştiyse, o bölgenin güneşten korunması ve fondötenle kapatılması gerekir. Bazı insanlarda şişlik de olabilir fakat bir hafta içerisinde geçmektedir.

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