Dudak dolgunlaştırma işleminde dikkat etmeniz gerekenler: Morarma ve kanama olursa...

Dudaklar yüzün en önemli yerlerinden biridir bununla birlikte dolgun dudaklar birçok insanın istediği bir görünümdür. Dudak büyütme, son yıllarda ivme kazanmıştır ve en popüler yüz hacimlendirme tedavilerinden biridir. Peki istenen sonuçları elde etmek için bilmeniz gerekenler neler, görelim.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Dudak dolgunlaştırma işlemi yapmadan önce, doldurulmak istenen bölgeye karar verilmelidir. Daha sonraki aşamada o bölgeye anestezik bir krem sürülür.

Ortalama yarım saat bekletildikten sonra, ince uçlu bir iğneyle istenilen bölgeye dolgu maddesi enjekte edilir. Enjekte edilen madde, dudağın daha genç ve dolgun görünmesini sağlar.

Kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle birlikte, 6 aydan 1,5 seneye kadar çıkabilir.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

Yüzün çeşitli bölgelerinde olduğu gibi dudaklarda da hacim azalmaları görülebilir. Bunu gidermek için dolgu maddesi tercih edilebilir. Bunun uygulama süresi 30 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir, yapılan işleme göre bu süre belirlenmektedir.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA İŞLEMİNİN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Estetikte veya kozmetik dermatolojide uygulanan bazı yöntemlerde, etki uzun süre sonra görülebilir.