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  4. Dudak uçuklatan fiyat! Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

Dudak uçuklatan fiyat! Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

15.01.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaleti Dallas kentindeki bir açık artırmada, Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfalık sanat eseri 3,36 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Dudak uçuklatan fiyat! Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

Heritage açık artırma salonundaki müzayedede, Örümcek Adam çizgi romanının 1984 baskısının 25'inci sayfası 3,36 milyon dolara satıldı. 330 bin dolardan açılan açık artırmada çizgi romanın sayfasına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları geçerek sahibini buldu.

ALICININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi.

Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait olduğu kaydedildi. (AA)

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