Dudak ve damak yarığı neden olur? Her yıl 2 bin 500 bebek böyle doğuyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yıllık ortalama 2 bin 500 dudak ve damak yarıklı bebek doğduğunu belirterek, "Şu an ülkemizde yaşayan dudak ve damak yarıklı hasta sayısı 100 binin üzerinde." dedi.

Aynı zamanda Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Tosun, bir konferansa katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, dudak ve damak yarığının halk arasında "tavşan dudak" ve "kurt ağzı" olarak bilindiğini ancak "yarık dudak” ve "yarık damak" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Söz konusu hastalığı yaşayan bireylerin erken ve geç dönemlerde birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.

Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken ilaç eksikliği ve yüksek radyasyona maruz kalınmasının hastalığı tetiklediğini bildirdi.

Dudak ve damak yarığının anne karnındayken teşhis edilebildiğini anlatan Tosun, şunları kaydetti: