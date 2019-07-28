HABER

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya'da geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin gezdiği, doğal güzelliği ve serinleten suyuyla ilgi gören Düden Şelalesi'nin ziyaretçi sayısı yüzde 30 arttı - Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak: - "Şelalenin şu ana kadarki ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın da soğuk suyuyla serinleten Düden Şelalesi'ne ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış yaşandı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Düden Şelalesi, turistlerin de gözdesi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak Düden Şelalesi'nin turistlerin de gözdesi olduğunu söyledi.

Kırkgözler ve Pınarbaşı kaynaklarının birleşmesiyle oluşan Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesindeki Lara bölgesinden Akdeniz'e döküldüğünü ifade eden Borak, doğa harikası bir güzellik olduğunu belirtti.

Şelaleyi geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Borak, "Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30'un üzerine çıktı. Şu ana kadar ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Her ülkeden ziyaretçi var ancak özellikle Rusya, Ukrayna ve Arap ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Şelalede, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serinleme imkanı bulduğuna değinen Borak, Türkiye'de hem mağara hem şelalenin aynı yerde bulunduğu nadir doğal merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

- "Manzarayı izlemek güzel"

Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Rus turist Anna Paslavo, ilk kez geldiği şelaleye hayran kaldığını, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu bildirdi.

Herkesin şelaleyi görmesini isteyen Paslavo, "Harika bir yer, doğasına bayıldım. Manzarayı izlemek güzel." diye konuştu.

Almanya'dan eşiyle balayı için gelen gelen Barış Koca da kentin güzelliklerini keşfetmek istediklerini söyledi.

Şelalede hediyelik eşya satan Yasin Çakmak, bu yıl Rus ve Arap ve turistlerin yoğun olduğunu, satışlarının iyi gittiğini ifade etti.

PARTNERArtık bambaşka hayatları varArtık bambaşka hayatları var
Öğretmen adayları KPSS’de ter döktüÖğretmen adayları KPSS’de ter döktü
Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' bulduOtomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Bozo' buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya düden şelalesi turist Ziyaretçi

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasaklandı

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.