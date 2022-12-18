İBB Başkanı, Dudullu-Bostancı metro hattının açılacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında iki metronun da açılış tarihini duyurdu. Peki Dudullu-Bostancı metro hattı ne zaman açılacak? İBB Başkanı İmamoğlu'dan Dudullu-Bostancı metro hattı açıklaması!

DUDULLU BOSTANCI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Başkanı İmamoğlu, Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy ve Dudullu-Bostancı metro hattının açılacağını duyurdu. İBB Başkanı İmamoğlu Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralık'ta açılacağını, Dudullu Bostancı metro hattının ise 1 Ocak'ta açılacağını söyledi.

Söz konusu açıklamada ilk olarak Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattını kast ederek şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık'ta, çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak. Sürprizlerimiz devam edecek ve '150 Günde 150 Projeyi' bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu-Bostancı'yı açarak tamamlayacağız."



