HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı

Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Muş’ta yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına düğme görünümlü kamerayla girmeye hazırlanan 1 adayla birlikte 3 kişi yakalandı.Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Muş İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Muş’ta yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına düğme görünümlü kamerayla girmeye hazırlanan 1 adayla birlikte 3 kişi yakalandı.
Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Muş İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak motorlu taşıtlar e-sınavına girecek şahıslara yönelik bir çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, bir aday ile kopya düzeneği hazırlayan 2 şahsa 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçuyla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet düğme görünümlü kamera, 1 adet kamera, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet sim kart, 1 adet batarya, 36 adet mikro pil, 2 adet mobil internet sağlayıcı, 1 adet yapıştırıcı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Eski Bakan hayatını kaybettiEski Bakan hayatını kaybetti
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdirCovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdir
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Osmaniye'de 'yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
Cinsel saldırı ile suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında flaş karar
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik için flaş karar
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar
'Uçağı patlatacağım' demişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan imar müdürü tutuklandı
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan müdür tutuklandı
Skandal görüntü! Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.