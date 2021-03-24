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Düğün dönüşü kahreden kaza! Hayatlarını kaybettiler

24.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’dan Isparta’ya düğüne giden aile dönüş yolunda Gaziantep’te kaza geçirdi. Kazada anne ile kızı öldü, sürücü ve yanında bulunan yeğeni yaralandı.

Düğün dönüşü kahreden kaza! Hayatlarını kaybettiler

Kaza, Nurdağı ilçesine bağlı Olucak Mahallesi TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikameti Şehitler viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta’da katıldıkları düğünden memleketleri Batman’a dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü Tuğluk’un eşi Leyla Tuğluk ile Hediye Tekin hayatını kaybederken araçta bulunan Büşra Tuğluk ile sürücü yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden anne kızın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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