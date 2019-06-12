Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğuna işaret eden Başer, "İnsanlarda artık düğün fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirme yönünde bir eğilim var. Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Akçakoca sahilleri de bu manada bize bir çok seçenek sunuyor. Biz de Akçakocamızı, Batı Karadeniz'in incisini bolca kullanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, sunduğu kartpostallık görüntüyle düğün fotoğrafçıları tarafından da ilgi görmeye başladı. Fotoğrafçılar özellikle gün batımında gerçekleştirdikleri çekimlerle sadece kentten değil, çevre illerde yeni evlenen çiftlerden de yoğun talep alıyor.

Başer, artık düğün fotoğrafı çekimi yaparken özellikle yaz aylarında stüdyo ortamını kullanmadıklarını dile getirerek, "Çiftlerimiz doğallıktan yana. Bizler de bu güzelliği en iyi şekilde kullanıyoruz. Artık dünyada doğada olma eylemi söz konusu. Doğa fotoğrafına yoğun talep var. Biz fotoğrafçıların da doğada çekim yapmak konusunda ilgisi var. Daha rahat çalıyoruz. Fotografik anlamda çok doğal ve güzel kareler elde ediyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra taleplerin fazla olduğunu aktaran Başer, "Yoğun bir dönem bizi bekliyor. Sadece Düzce ili olarak taleplerimiz yok. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlar, birçok ilden talep gelmesini sağladı. Çok yoğun bir şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İstanbul, İç Anadolu bölgesi ve birçok ilden sadece düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çiftlerimiz var." ifadelerini kullandı.

