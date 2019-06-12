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Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi, düğün fotoğrafçılarının tercih ettiği mekan oldu - Fotoğrafçıların özellikle gün batımında gerçekleştirdiği çekimlere, çevrede illerden yeni evlenen çiftler de ilgi gösteriyor

ÖMER ÜRER - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi eşsiz manzarasıyla, dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.

Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında bulunmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, sunduğu kartpostallık görüntüyle düğün fotoğrafçıları tarafından da ilgi görmeye başladı. Fotoğrafçılar özellikle gün batımında gerçekleştirdikleri çekimlerle sadece kentten değil, çevre illerde yeni evlenen çiftlerden de yoğun talep alıyor.

Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar sosyal medyada beğeni alıyor.

- "Doğa fotoğrafına yoğun talep var"

Düğün fotoğrafçılığını 15 yıldır sürdüren Ömer Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiye inat başlattıkları doğal ortam fotoğrafçılığının ilgi gördüğünü söyledi.

Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğuna işaret eden Başer, "İnsanlarda artık düğün fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirme yönünde bir eğilim var. Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Akçakoca sahilleri de bu manada bize bir çok seçenek sunuyor. Biz de Akçakocamızı, Batı Karadeniz'in incisini bolca kullanıyoruz." diye konuştu.

Başer, artık düğün fotoğrafı çekimi yaparken özellikle yaz aylarında stüdyo ortamını kullanmadıklarını dile getirerek, "Çiftlerimiz doğallıktan yana. Bizler de bu güzelliği en iyi şekilde kullanıyoruz. Artık dünyada doğada olma eylemi söz konusu. Doğa fotoğrafına yoğun talep var. Biz fotoğrafçıların da doğada çekim yapmak konusunda ilgisi var. Daha rahat çalıyoruz. Fotografik anlamda çok doğal ve güzel kareler elde ediyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra taleplerin fazla olduğunu aktaran Başer, "Yoğun bir dönem bizi bekliyor. Sadece Düzce ili olarak taleplerimiz yok. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlar, birçok ilden talep gelmesini sağladı. Çok yoğun bir şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İstanbul, İç Anadolu bölgesi ve birçok ilden sadece düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çiftlerimiz var." ifadelerini kullandı.

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Akçakoca Düzce sahil

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