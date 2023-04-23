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  4. Düğün kana bulandı! Maganda kurşunu can aldı

Düğün kana bulandı! Maganda kurşunu can aldı

23.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir düğünde kan donduran bir olay yaşandı. Katıldığı düğünde başına mermi isabet Ozan Özşahin (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Düğün kana bulandı! Maganda kurşunu can aldı

Dehşete düşüren olay, dün akşam Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Düğüne katılan Ozan Özşahin, havaya açılan ateşte başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özşahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Yapılan incelemede merminin Özşahin'in kulak arkasına isabet ettiği tespit edildi. Ozan Özşahin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, silahı kimin ateşlediğini belirlemek için çalışma başlattı.

(DHA)

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Çorum düğün maganda

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