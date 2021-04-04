HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

04.04.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyundaki araçların birinden inip viyadük altında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Beykoz’un İshaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim viyadüğü altında yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen bir kişi, pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açmış, korku ve paniğe neden olan olay sonrası araç konvoyu yoluna devam etmişti.Viyadük altında konvoyu durdurup havaya ateş eden şüpheli ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlının eşkalini belirledi.

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyundaki araçların birinden inip viyadük altında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Beykoz’un İshaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim viyadüğü altında yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen bir kişi, pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açmış, korku ve paniğe neden olan olay sonrası araç konvoyu yoluna devam etmişti.
Viyadük altında konvoyu durdurup havaya ateş eden şüpheli ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlının eşkalini belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, araştırmalarda failin A.Y. adlı bir kişi olduğunu tespit etti. Konvoyda ateş eden A.Y., olay anında kullandığı av tüfeği ile birlikte aynı gün gece saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Havaya ateş eden zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında yeni dönem başladı!

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Ege Denizi'nde sıcak dakikalar! Türk Sahil Güvenliği Yunan gemisine böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenliği Yunan güçlerine böyle müdahale etti

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Endişeyle izliyoruz

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.