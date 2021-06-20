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Düğün salonundan çalmış! Küçük hırsız kameradan kaçamadı

20.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki bir düğün salonuna hırsızlık için giren küçük kız, kameralardan kaçamadı. Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olay yerinde güvenlik kameraları izlenerek küçük kıza ve kızı hırsızlığa teşvik edenlere ulaşıldı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında salona giren küçük kız masada bulunan çantayı alıp omzuna asarak salondan çıktı. Sonrasında merdivenlerden aşağıya inen küçük kız kapıdan çıkarak gözden kayboldu.

ÇANTAYI YERİNDE GÖREMEYİNCE FARK ETTİ

Düğün salonunda çantanın sahibi masaya geri geldiğinde çantasını yerinde göremeyince salon yetkililerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen çanta sahibi ve salon yetkilileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kameralarından küçük kızın eşkalini belirleyen ekipler arama çalışması başlattı.

TEŞVİK EDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Küçük kızın çanta içerisinde bulunan araba anahtarı, kimlik ve kartları bıraktığı ve 150 lira nakit parayı alıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Çanta sahibi ise küçük kızı hırsızlık yapması için teşvik edenlerden şikayetçi oldu.

İHA

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