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Düğün yapacaklar dikkat! Kuyumculardan 'sahte altın' uyarısı geldi: Bakır katıyorlar

12.06.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün sezonunun açılmasının ardından kuyumculardan 'sahte altın' uyarısı geldi. Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, ''Vatandaşlarımızdan beklediğimiz şu; tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmasınlar. Sahte altın piyasada aşırı arttı. Biz sosyal medyadan sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Piyasadaki sahte altın olayı tamamen süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar" dedi.

Düğün yapacaklar dikkat! Kuyumculardan 'sahte altın' uyarısı geldi: Bakır katıyorlar

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşları sahte altına karşı uyardı.

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Evlenecek olanların kiralık altına da yöneldiğini aktaran Devran, ''Bizim Bingöl ilinde yeni evlenecek olanlara en az 4 tane 40 gram bilezik ve bir kolye alınıyor. Eskiden set alınıyordu, şimdi kolye alınıyor. Bir bileziğin maliyeti şu anda 55 bin lira. En az 4 bilezik alınıyor ve bu da 220 bin liraya tekabül ediyor. Kolye de alındığı zaman en az 250 bin lira. Bu da vatandaşı etkiliyor, çünkü 250 bin lira çok büyük bir meblağ. Bunun dışında ev eşyası alma falan derken bu 500 bin ile 700 bin lirayı buluyor'' dedi.

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"DÜŞÜK AYARLI ALTIN PİYASAYA ÇIKIYOR"

Sahte altın konusunda uyaran Devran, “Maalesef hediyelik çeyrek, yarım altın ve tam altın dönemi düğünlerde bitti. Şu anda birinci derecede amca, dayı, yeğen, kardeş, çeyrek ya da yarım altın takabiliyor. Çeyrek altın takma dönemi bitti. Düğünlerde çeyrek altın takanlar şu an 100 ile 200 lira takıyor. Rabbim evlenen çiftlerimize yardım etsin. Yıllardır düşük ayarlı altın yapılıyor ve piyasada da var. Biz sosyal medyadan sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Piyasadaki sahte altın olayı tamamen süte su kattıkları gibi altına da bakır katıyorlar. Bunu az kattıkları zaman gerçekten bizde bilemiyoruz. Vatandaşlarımızdan beklediğimiz şu; tanımadıkları kuyumcudan alışveriş yapmasınlar. En azından düşük ayarlı bir altın eline geçtiği zaman malum kuyumcu da hata yapabilir, aldanabilir, en azından iade etme olayı var. Sahte altın piyasada aşırı fazlalaştı. Altının gram fiyatı bin 500 liraya dayandığı için düşük ayarlı altın piyasaya çıkıyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Altın düğün

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