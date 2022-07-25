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Düğünde ateş açan gruba 'Mutluluğa kurşun sıkma' dedi kavga çıktı: 1'i ağır 5 yaralı

25.07.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir düğünde havaya ateş eden bir gruba, damadın babası "Mutluluğa kurşun sıkma" sözleriyle uyarı yapınca kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada gelinin yakınları, damat tarafına saldırdı. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kavganın ardından düğün yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aksaray’ın merkeze bağlı Kargın köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun ve Eda Y. çiftinin düğün merasiminde gelinin yakınları tarafından silahlarla havaya ateş açıldı.

UYARI YAPINCA KAVGA ÇIKTI

Damadın babası Ramazan Y. (45) tarafından gelin tarafına, "Mutluluğa kurşun sıkma" uyarısı yapılınca 2 taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu gelinin yakınları Hüseyin P. (28) ve Bilal P. (26) yanlarında bulundurdukları bıçaklarla damadın babası ve yakınlarına saldırdı.

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DAMADIN BABASI BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

Kavga esnasında damadın babası Ramazan Y. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, düğün merasiminin yapıldığı alandan arabayla kaçmak isteyen Hüseyin P. ve Bilal P. isimli kardeşler damadın yakınları Fezayil Y. (44), Erdal K. (30) ve Tuncay Y. (49)’ye araçla çarparak yaraladı.

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Yaralanan 3 kişiye müdahale etmek isteyen Cumali K. (27) ise sopalarla darp edilerek yaralandı. Düğündeki diğer misafirler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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