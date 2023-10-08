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Düğünde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı!

08.10.2023 01:03 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta bir düğünde çıkan kavgada B.S. tarafından tabancayla vurulan Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi yaşamını yitirdi, Mustafa Boyraz yaralandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan B.S., gözaltına alındı.

Düğünde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan kavgada ölümle sonuçlandı. Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağıçakmak köyünde yaşandı. Düğün sırasında davetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. üzerinde bulunan tabancayla otomobillerine binen Mustafa Boyraz, Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi'ye ateş etti.

Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zekeriya Çakmak da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.S. ise JASAT tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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Yaralama Sivas düğün

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