Düğünde gelinlik yerine beyaz elbise tercih edenlere 750 TL altı öneriler

Her kadının zevki farklı. Kimi sade bir görünümü tercih eder kimi de şatafatlı bir giyim tarzını. Hatta bu durum hayatlarının her noktasına da yansır. Gelinlik seçimlerine kadar... Örneğin; her kadın, gelinlik giymeyi tercih etmeyebilir. Bunun yerine düğününde beyaz sade bir elbise giymeyi seçebilir. İşte, hemen hemen her bütçeye hitap edebilecek hem de düğününüzde sizi mutlu hissettirecek 750 TL altı beyaz elbise önerileri...

1. Arkanızdan, "Ah, o ne asil ve havalı bir gelin!" diye konuşmasınlar mı yani?

Eski zamanlardan beri popülerliğini koruyan midi boy elbiseler, adeta şıklığı ve asaleti temsil ediyor. Midi boy elbise türü, gelinlik tarzı elbise şekline bürününce de nostaljik bir hava yansıtıyor. Özellikle bu elbise, düğününde abartılı bir görünüme sahip olmak istemeyen kadınların stiline hitap ediyor. İnce bilekli kadınlara çok yakışan bu elbiseler, kadınlara çok daha asil ve şık bir duruş sunuyor. V yaka bu elbisenin üst kısmı, belinizi nazikçe sararak hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Kalçaları örten ve giderek genişleyen etek kısmı ise olduğunuzdan daha ince görünmenize imkan tanıyor. Ayrıca bu elbisede bulunan cep esprisi de oldukça havalı bir imaj yaratıyor.

2. "Benim için her şeyden önce seksapalite." diyenler! Buyurun, sizin gelinliğiniz burada!

Balık kesim elbiseler, her dönemin modası olmaya devam ediyor. "Düğünümde de seksiliğimden ödün vermem. diyorsanız bu elbise tam size göre. İnce askıları ve sırt dekoltesinde bulunan ip detayları ile bu elbisenin içerisinde olduğunuzdan daha çekici görünebilirsiniz. Vücudu saran kumaşı ve uzayan tül detaylı kuyruğuyla bir deniz kızına benzeyerek düğününüzde göz kamaştırabilirsiniz. Ayrıca bu elbise sayesinde olduğunuzdan daha da uzun görünebilirsiniz.

3. Bohem şıklığından ödün vermeyenler buraya!

Sadeliği, bohemliği ve vintage havasıyla bu elbise hayran olunmayacak gibi değil. Özellikle ormanlık alanlarda düğün yapmayı tercih edenler ya da düğünlerinde bu tarz bir konsept yaratmak isteyenler, bu elbise tam size göre. Bohem bir tasarıma sahip olan bu elbisenin omuzlarındaki dantel detayları ve derin V yaka dekoltesiyle göz alıcı görünebilirsiniz. Dantellerle çevrili sırt dekoltesi ile ihtişamınızı gözler önüne serebilirsiniz. Ayrıca bu elbiseyi, kovboy çizmeleriyle kombinleyerek sıra dışı ve cesur bir gelin olarak hafızalara kazınabilirsiniz.

4. Bu elbise ikiniz için...

Hayatınızın en özel anlarından birine bebeğinizin de eşlik edebilmesi ne büyük bir mucize! İşte bu bembeyaz güzel elbise, sadece ikiniz için tasarlanmış. Dalgaların kıyıya vurduğu an gibi köpük köpük gözüken beyaz tül kuyruğuyla adeta masallardaki gibi görünebilirsiniz. Bu elbiseyi dilerseniz düğününüzde dilerseniz de fotoğraf çekimlerinizde giyebilirsiniz. Baharı simgeleyen çiçek desenli tülü ve straplez omuz kısmıyla bu elbiseyi hem yaz aylarında hem de kalın beyaz bir kabanla kombinleyerek kış aylarında tercih edebilirsiniz.

5. Bir elf kızı gibi...

Dantelli ve uçuş uçuş tül detaylı kollarıyla bu elbise sizi elf kızı gibi hissettirecek. Yüzüklerin Efendisi'ndeki huzur veren, muhteşem güzelliğe sahip olan o elf kadınlarını bilirsiniz. İşte bu elbise tam onların tarzı! Neden siz de düğününüzde bu elbiseyi giyip bir elf kadını olmayasınız ki? Kendinizi bir Arwen, bir Galadriel gibi hissettirecek bu elbise içerisindeyken davetlilerinize tıpkı o karakterler gibi durduğunuz yerden bile huzur verebilirsiniz. Hiç oynamadan, dans etmeden asil bir imaj yaratabilirsiniz. Tabii ki şaka yapıyoruz! Gün sizin gününüz, dilediğiniz kadar eğlenmek sizin hakkınız.

6. Asalet kelimesi yeniden tanımlanıyor!

Sadeliğin, şıklığın ve asaletin tanımını yazmak bu elbise sayesinde sizin elinizde. Özellikle tesettürlü ya da açık giyimden hoşlanmayan kadınların tercih edeceği bu elbise, sade tasarımıyla insana huzur veriyor. Sadece kemerindeki altın renkli toka detayı bile elbiseye çok hoş bir hava katıyor. Elif Şahin tasarımı bu kruvaze elbiseyle kendinize çok asil imaj yaratabilirsiniz. Düğününüzdeki bu özel tarzınızla tüm davetlileri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Uyarması bizden, düğününüzden sonra nazar boncuğunuzu yanınızdan ayırmayın!

7. Çılgın, asi ve mini...

Şu elbisenin güzelliğine bir bakın! Çılgın, asi, enerjik, romantik ve zarif! Bu elbiseyi giydiğinizde kendinizi harika hissedeceğinizden eminiz. Düğününde mini gelinlik giyme hayalleri kuran her kadın için bu elbise, o hayallerin gerçek olmasını sağlar. Fırfırlı tül detaylı eteği ve kalp görünümlü üst kısmıyla size oldukça romantik bir tarz sunar. Bu elbiseyi, ister düğününüzde ister düğününüzden sonraki partide giymeyi tercih edebilirsiniz. Koton markasına ait kırık beyaz renkli bu elbisenin fiyatını görünce şok olacaksınız.

8. O zaman dans!

"Ben dans etmeden duramam!" diyen gelinlerdenseniz işte bu elbise tam sizin tarzınız! Bu elbiseyle pistin tozunu attırmaya, insanları kendinize hayran bırakmaya ne dersiniz? Dans ettikçe bir o yana, bir bu yana savrulan fırfır ve püskül detayları ile bir dans kraliçesi gibi görünebilirsiniz. Arin Uzun Dantel Elbise, topukta biten boyu ve kısa yırtmacıyla çok hoş görünüyor. Bu harika elbise, aynı zamanda puantiyeli deseni ve kalp yakasıyla dönem havası da taşıyor.

9. İspanyol tarzınızla gecenize damga vuracaksınız!

Bu sizin düğününüz ve gelin de sizsiniz! Dolayısıyla tüm gözler üzerinizde olacak ama bu elbiseyle akıllarda hiç silinmeyecek bir iz bırakabilirsiniz. İddialı tasarımıyla İspanyol tarzı anımsatan bu elbiseyle hem şık hem zarif hem de bir o kadar seksi görünebilirsiniz. Bomestida Kadın Beyaz Askılı Volanlı Yırtmaçlı Abiye Elbise ile gecenin tam anlamıyla yıldızı siz olabilirsiniz. Dalgıç kumaşa sahip yapısıyla kırışmayan bu elbiseyi dilerseniz daha sonra katılacağınız davetlerde bile giyebilirsiniz.

10. Vintage tarzıyla aşk yaşayanlar, bu elbise sizin için!



Gösterişten uzak ve nostalji kokan bir elbise. İşte bu! Siz de gelinliğinizin vintage tarzında olmasını istiyorsanız bu elbiseyi tercih edebilirsiniz. Hem deseniyle hem kumaş yapısıyla sanki yıllar öncesinden günümüze gelmiş gibi duruyor. NEW ROBİR Abiye Elbise, astarlı yapısıyla da iç göstermiyor. Bu elbiseyi dilerseniz fotoğraftaki gibi bir kemerle kombinleyebilir dilerseniz de kemersiz şekliyle kullanabilirsiniz. Her bir detayıyla şıklığı ve asaleti temsil eden bu elbiseyle davetlilerinizi geçmiş zamanlara götürüp onlara nostaljik anlar yaşatabilirsiniz.

