Düğünde ilginç görüntüler: Mezar taşı hediye edip dua okudular!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dünya evine girecek damada, arkadaşları tarafından ilginç bir şaka yapıldı. Damadın arkadaşları, damada, adının yazılı olduğu mezar taşı hediye edip dua okudu.

DÜĞÜN TÖRENİNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı.

MEZAR TAŞI HEDİYE ETTİLER

Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu.

Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)

