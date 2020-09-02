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Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:04 | Son Güncelleme

Antalya’da sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu.

Antalya’da sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.
Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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