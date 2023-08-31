Düğünde ortalık bir anda karıştı! Davetliler birbirine girdi... Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı

İngiltere’de bir düğün töreni sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Davetlilere yemek servisi yapıldığı anda bir anda ortalık karıştı ve gelin ile damadın arkadaşları ve aileleri birbirlerine tabakları fırlatmaya başladı. Şiddetlenen olayın sonrasında olay yerine polis ekipleri görevlendirildi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kavganın bir misafirin diğer bir misafirin şapkasını çalmaya çalışması üzerine başladığına inanılıyor. Bir davetli bir polis memura saldırma şüphesiyle tutuklandı. Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken can kaybının olmadığını sözlerine ekledi.



