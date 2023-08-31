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    4. Düğünde ortalık bir anda karıştı! Davetliler birbirine girdi... Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı

    Düğünde ortalık bir anda karıştı! Davetliler birbirine girdi... Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı

    31.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Manchester şehrindeki Bolton bölgesindeki düğün bir anda kaosa döndü. Davetliler arasında yaşanan sözlü tartışma yerini yumruklara ve tekmelere bıraktı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İngiltere’de bir düğün töreni sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Davetlilere yemek servisi yapıldığı anda bir anda ortalık karıştı ve gelin ile damadın arkadaşları ve aileleri birbirlerine tabakları fırlatmaya başladı. Şiddetlenen olayın sonrasında olay yerine polis ekipleri görevlendirildi.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

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    Kavganın bir misafirin diğer bir misafirin şapkasını çalmaya çalışması üzerine başladığına inanılıyor. Bir davetli bir polis memura saldırma şüphesiyle tutuklandı. Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken can kaybının olmadığını sözlerine ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere kavga

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