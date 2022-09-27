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  4. Düğünde panik anları! Halay çekenleri kurtarayım derken... O anlar kamerada

Düğünde panik anları! Halay çekenleri kurtarayım derken... O anlar kamerada

27.09.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğünde korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi düğünde halay çekenlerin üzerine doğru demir tentenin düşeceğini fark etti. Bu sırada koşarak o alana doğru giden kişi demir tenteyi tutmaya çalışırken tentenin altında kaldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Düğünde panik anlarının yaşandığı olay, Çemişgezek’te düğün için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Korkunç olay ise bu andan sonra yaşandı.

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TENTENİN ALTINDA KALDI

Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Çemişgezek düğün halay tente
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