Düğünde panik anları! Halay çekenleri kurtarayım derken... O anlar kamerada

Düğünde panik anlarının yaşandığı olay, Çemişgezek’te düğün için kullanılan bir alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Korkunç olay ise bu andan sonra yaşandı.

TENTENİN ALTINDA KALDI

Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. (İHA)





