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  4. Düğünde şaşkına çeviren anlar! Damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktılar

Düğünde şaşkına çeviren anlar! Damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktılar

06.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iki arkadaş, düğünde damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı.

İncirliova Belediyesinde çalışan Necati Kaman ile Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı.

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İki arkadaş, uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı.

Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oyun oynadı.

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Şahin Madan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını ifade ederek, "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Necati Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyice sasirdiniz
Damadı 5 liralık Adam yapmış.

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