Düğünde takı yarışı... 2 gün sürdü, 7 bin kişi katıldı! Rakamlar dudak uçuklattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup AK Parti Belediye Başkanı Habip Aşan’ın oğlu Rıdvan Aşan ile Meryem Aşan için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Konser havasında geçen 2 gün 2 gecelik düğüne yurt dışı ve yurt içinden 7 bin davetli katıldı. Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyon lira takı takıldı.

2 GÜN 2 GECE SÜRDÜ

Irak, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından belediye başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda misafirler Kato Dağı eteklerinde şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 2 gün süren düğün için 3 milyonluk masraf yapıldı. Dudak uçuklatan görkemli düğünde kaymakam ve komutanlar da halay çekti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güvenin sağlandığı Beytüşşebap’ta düğünler gece geç saatlere kadar yapılıyor.

7 BİN KİŞİ KATILDI

Belediye Başkanı Habip Aşan’ın oğlu Rıdvan Aşan düğüne katılan herkese teşekkür ederek, "En mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. 2 gündür sürüyor. Bu güzel günü renklendiren herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Organizatörden aldığımız bilgiye göre 7 bin kişi geldi. Çok sevindik" dedi.

'GÖSTERİŞTEN UZAK OLSUN İSTEDİM'

Beytüşşebap Belediye Başkanı ve damadın babası Habip Aşan ise, düğüne katılan herkese teşekkür etti. Aşan, "Oğlumun düğününde olmaları beni çok sevindirdi. Adetimizdir takı takmak ama gösterişten uzak bir düğün olsun istedim. Gelen misafirler kimisi sandığa kapalı olarak kimisi de açık attı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

5 MİLYON LİRA TAKILDI

Cüneyt Timur isimli davetli ise tahmini 5 milyon takı takıldığını söyledi. Timur, "Belediye başkanımız bölgede sevilen biri bu yüzden çok davetli geldi. Damada yaklaşık olarak 5 milyon takı takıldı. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

113 KOYUN KESİLDİ

2 gün süren 7 bin kişilik düğünde 113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi. Düğüne gelen davetlilerin araçları ise alana sığamayınca cadde ve ara sokaklara park edildi. Otoparka dönen düğün alanında halayların halkası havadan görüntülendi.

İHA

