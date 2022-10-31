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Düğündeki kavga kanlı bitti! Çok sayıda davetli hastanelik oldu

31.10.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te düzenlenen bir düğünde çıkan kavga kanlı bitti. Düğüne katılan ve aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Hakan A. husumetlisi Muharrem Ç. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, salonda yaşananlar nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı.

Düğündeki kavga kanlı bitti! Çok sayıda davetli hastanelik oldu

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muharrem Ç. ile Hakan A. düğünde karşılaşınca tartışmaya başladı.

TABANCASIYLA DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Ç. tabancasını ateşleyerek Hakan A.'yı vurdu. Yaralanan Hakan A. kanlar içerisinde yerde kalırken, Muharrem Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELİK OLDU

Hakan A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Salonda yaşananlar nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Polis, olay yerinden kaçan Muharrem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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düğün silahlı kavga

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