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Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

11.11.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta hafif ticari aracın düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonun önünde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen H.S. (68) ile K.S. (57) çarptı. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. K.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından ulaşıma açıldı. (İHA)

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trafik kazası

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