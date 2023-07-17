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Düğünden sonra dehşet! Fotoğrafçı ve oğulları damadın evini bastı... 2 ölü, 4 yaralı

17.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, düğün fotoğrafçısı ve oğulları düğünde tartıştıkları damat G.E.'nin evini basıp silahla ateş açtı. Olayda, damadın amcası İdris Esen ve arkadaşı Ömer Torun hayatını kaybetti. G.E. ile birlikte biri 9 yaşında 4 kişi ise yaralandı. Düğünün ardından adeta vahşetin yaşandığı olayın ardından ailenin akrabası olanları anlattı ve "Olayı bu duruma getirecek hiçbir sebep yoktu" dedi.

Düğünden sonra dehşet! Fotoğrafçı ve oğulları damadın evini bastı... 2 ölü, 4 yaralı

Dehşete düşüren olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 232'nci Sokak’ta meydana geldi. Dün akşam ilçedeki bir düğünde, düğün fotoğrafçısı B.Y.’nin oğlu C.Y. ile damat G.E. arasında, fotoğrafların misafirlere satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Düğünün ardından para meselesinin çözülmediği gerekçesiyle fotoğrafçı B.Y., aileyi arayarak parasını istedi. Aile, parayı ödediğini söyleyerek başka ücret vermeyi reddetti. Bunun üzerine taraflar telefonda birbirine hakaret etti. Ardından fotoğrafçı B.Y., oğulları M.Y., E.Y. ve C.Y. ile birlikte saat 01.00 sıralarında ailenin yaşadığı evin önüne gitti.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

Burada, taraflar arasında yeniden kavga çıktı. M.Y. ve E.Y. yanlarındaki silahları çıkararak karşı tarafa ateş etti. Kurşunların isabet ettiği damat G.E., babası A.E., kardeşi A.E., amcası İdris Esen, arkadaşı Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.

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AMCASI VE ARKADAŞI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan damadın amcası İdris Esen ile arkadaşı Ömer Torun kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan baba ve 3 oğlu, polisin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

AKRABASI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananlara şahit olan ailenin akrabalarından Mehmet Sait Atahan, “Dün bizim düğünümüz vardı. Düğün salonunda ufak bir ağız münakaşasıyla başladı. Biliyorsunuz, her düğün salonunda fotoğraflar çekiliyor. Fotoğraf çeken arkadaş, tabi ki çektiği kişilerin portrelerini satarak bir ücret alıyor. Damat benim teyzemin oğlu. Yanımda onunla konuştu, ‘Çektiklerini misafirlerime dağıt ama misafirlerden para alma. Kaç tane çektiysen parasını topluca ben vereyim’ dedi. Dışarıdan gelen misafirler var. Memleketten gelenler var. Ayıp olur diye düşündü. Fotoğrafçı çocuk da ‘Sana ne? Sen kimsin? Sen karışamazsın. Ben çektiğim kişilerin fotoğrafını verip, paramı alırım’ dedi. Ben de damada kızdım. Kendim ilgileneceğimi söyleyerek onu gönderdim. Orada olay bu kadar. Aradan bir yarım saat, 40 dakika falan geçti. Yine o fotoğraf çeken arkadaş aynı şekilde bir tartışmaya girdi. Fakat sadece ağız münakaşası oldu. Yani birbirlerini dövme, tokat atma yoktu. Tekrar olay yatıştı, orada bitti. Biz düğünümüze devam ettik. Düğün zaten saat 22.00’da bitti" dedi.

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'TAM 75 DAKİKA İKİSİNE DE KALP MASAJI YAPTILAR'

Silahlı kavga anlarını anlatan Mehmet Sait Atahan, “Biz sonra buraya, eve geldik. Misafirlerimiz vardı. Oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Saat 00.00-00.30’a kadar burada oturduk. Bu arada fotoğraf çekenler damada telefonu açmışlar. Birbirleriyle konuşmuşlar. Damat da konuşmak için onları buraya davet etmiş. Burada tekrar münakaşaya girdiler. Adamlar gelirken tedbirli gelmişler. Onlar tartışmaya başlayınca komşular uzaklaştırmaya çalışmış. Bizim damat da münakaşa görünce evden çıktı. Onun çıktığını görünce başladılar ateş etmeye. Hayatını kaybedenlerle hastanede çok uğraştılar. Tam 75 dakika ikisine de kalp masajı yaptılar. Hastaneye başka hiçbir hasta kabul etmediler. Hatta onların durumu ağır olduğu için bizim yaralılara bile bakmadılar. Ama bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadılar” diye konuştu.

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'OLAYI BU DURUMA GETİRECEK HİÇBİR SEBEP YOKTU'

Yaralıların durumundan bahseden Atahan, “Şu an komşumuzun 9 yaşındaki oğlu ameliyatta. Rastgele ateş ettiklerinden biri onun ayağına geldi. Damadın birinci ameliyatında mermilerden birini bacağından çıkaramadılar. Tekrar bir müdahale gerekecek. Diğer yaralılarımızın da durumları iyi şu anda. Olay birebir böyleydi. Olayı bu duruma getirecek hiçbir sebep yoktu. Baba ve 3 oğlu buraya silahla geldiler ve rastgele ateş açtılar. Sağdıç olan Ömer’i sırtından vurmuşlar. Mermi göğsünden dışarı çıkmış, o kurtarılamadı. Damadın amcası olan İdris’i de direk göğsünden vurdular. O da maalesef kurtarılamadı” dedi. (DHA)

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'Emeklilik hayali kuruyorduk! Şoke olduk' Kamyonet kasasında...'Emeklilik hayali kuruyorduk! Şoke olduk' Kamyonet kasasında...
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Fotoğrafçı Kocaeli düğün

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