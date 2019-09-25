Vajina desenli elbise olay yarattı ancak bu moda olabilir!

Arkadaşınızın düğününde ne giyeceğinizi aylar öncesinden düşünür, hem onun önüne geçmemek hem de iddialı görünmek ister misiniz? Bunu bilemeyiz ama fotoğraftaki kadın kuşkusuz başına geleceklerden habersizdi. Arkadaşının en özel günü için leylak renginde şifon bir elbise giyen kadın düğün paylaşımları yapılan bir Facebook grubunda olay oldu. Çünkü kadının dekoltesi vajinaya benzetilmişti.

İşte gelen yorumlardan bazıları: 'Bu vajina desenli kıyafeti çok aradığını düşünüyorum.'

'Kim bunu giyip düğüne gider? Aynaya bakıyor musunuz?

'Fotoğraftaki detay inanılmaz bunu nasıl yapıyorsunuz?'

VAJİNA ELBİSE TRENDİ

Bununla birlikte belki de kadın böyle bir modanın varlığından haberdar olabilir. Çünkü Hollywood oyuncusu Emily Blunt ve gazeteci Sylvia Jeffreys de daha önce vajinaya benzetilen elbiseler giymişti onlar da kullanıcılardan benzer yorumlar almıştı.





