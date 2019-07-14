Düğünlerin geleneksel takısı artışa rağmen ‘çeyrek altın’

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yaz aylarının gelişiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlere giden davetlilerin, altının fiyatındaki artışa rağmen, takı olarak yine en fazla çeyrek altın tercih ettiği belirtildi.

Bursa'da yaz aylarının gelişi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hem yeni evlenecek çiftler, hem de düğünlere katılacak vatandaşlar, takı için kuyumcuların yolunu tuttu. Altının gram fiyatındaki artış ise vatandaşları ekonomik olarak zorlamaya başladı. Ancak yine de kuyumcuların tercihi çeyrek altın oldu.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, fiyat farkına karşın çeyrek altın satışlarının gramdan daha fazla olduğunu belirterek, bu durumun Türk örf ve adetlerinden kaynaklandığı söyledi. Altıkardeş, Türk insanının, 'bize takılan neyse, biz de onun karşılığında aynısını takmalıyız' gibi bir zorunluluk hissettiğini ifade etti. İsa Altıkardeş, "Herkeste çeyrek altının yerine gram altının daha fazla satıldığı düşüncesi var. İnanın ki öyle bir şey yok. Bugün çeyrek altın günde 50 adet satılıyorsa, gram altın da 15 adet satılıyor. Gram altının, çeyrek altını satışta geçebilecek gibi bir pozisyonu görünmüyor. Bu bahsettiğimiz şey; fiyat ile bağlantılı değil, insanların kültürel olarak karşılığını ödeme isteği için bu şekilde bir yaklaşımda bulunuluyor” diye konuştu.