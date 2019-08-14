HABER

Düğünlerine 3 gün kala evleri yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hafta sonu evlenecek nişanlı çiftin dayayıp döşedikleri evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Evi yanan Sedat Çalbay: - "Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı bitti kül oldu"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç gün sonra düğün yapacak nişanlı çiftin mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşedikleri evi, çıkan yangında küle döndü.

Zorlar Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında başlayan yangın kısa sürede çatıya ulaştı.

Yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yakındaki evlere sıçramadan alevleri söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan 27 yaşındaki Sedat Çalbay, gazetecilere açıklamasında, nişanlısıyla evlilik hazırlığı yaptıkları ve hafta sonu düğün yapmayı planladıklarını söyledi.

Yanan evde çeyizleri ve eşyalarının olduğunu belirten Çalbay, "Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı bitti kül oldu. Nişanlımla birlikte bir yıldır düğün yapıp, yuvamızda mutlu bir şekilde yaşamanın hayalini kuruyorduk. Eş dostun yardımlarıyla çeyizimizi almıştık. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

Bu arada Zorlar Mahallesi'nin muhtarı ile azaları yangının hemen ardından olay yerine gelerek Sedat Çalbay'ı teselli etmeye çalıştı ve çifte yardımda bulunma sözü verdi.

PARTNERÜnlü çiftten kötü haber! Ünlü çiftten kötü haber!
Tuz Gölü'nde bayram kalabalığıTuz Gölü'nde bayram kalabalığı
Otomobilin önüne ayı çıktıOtomobilin önüne ayı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EV YANGINI Seydikemer yangın

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

"MİT'çiyim" diyerek dolandıran kişinin cezası belli oldu

Sahte MİT'çinin cezası belli oldu

Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.