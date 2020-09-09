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Düğününe laptop götürüp, oyun oynayan damat!

OYUN HABERLERİ  | 09.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Pek çok insan bir futbol menajerliği simulasyon serisi olan Football Manager’dan kopmakta zorlanıyor. Ama bir adam bu tutkuyu bir adım öteye taşıdı ve kendi düğününe getirdiği laptop’la, yanında eşi otururken oyunu oynamaya başladı.

Düğününe laptop götürüp, oyun oynayan damat!

Türkiye’de yaşanan bu olayda Burak adlı damadın en büyük hayali düğününde eşi için özel hazırladığı bir videoyu konuklarına izletmekti.

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Ancak videonun gösterimiyle ilgili teknik bir aksaklık olunca 28 yaşındaki damat, üst üste altı Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı Trabzonspor ile masal yolculuğuna devam etme fırsatı gördü. Burak, yanında eşi otururken oyun oynadığı fotoğrafın viral olmasına şaşırdığını söyleyerek SPORTbible’a şunları söyledi “İlişkimizin hikayesi hakkında özel bir video hazırladığım için bilgisayarımı düğüne getirdim ama videonun boyutu çok büyüktü. Videoyu düğün organizatörüne nasıl göndereceğime karar veremedim ve en iyisi bilgisayarı düğüne getirerek videoyu aktarmak olacaktı” dedi.

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Düğünler, nadiren aksamadan sorunsuz geçer. Tıpkı Burak ve eşinin yaşadığı gibi. Burak, organizatörün kendilerine 30 dakika beklemelerini söylediğini aktararak “Bu bilgiden sonra bilgisayarıma uzandım ve biraz da şakayla karışık Football Manager’ı başlattım. Eğer bu bir şaka olmasaydı eşim bilgisayarı parçalayabilirdi. Bir kupa ve bir lig maçı oynayarak bilgisayarı kapattım” dedi.

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Burak, FIFA 99’a benzediğini düşündüğü Championship Manager 3’ü kendisine getirdiğinden beri oyun serisinin hayranlarından biri haline geldi. Oyunu ilk kez kuran Burak hayal kırıklığına uğramıştı; çünkü hiç İngilizce bilmiyordu ve oyunda hiç futbol oynanmıyordu.

Ancak Burak azimle devam ettiğini söyleyerek “Birkaç ay sonra bir Türkçe-İngilizce sözlük aldım ve aradığım ilk şey ‘devam’ kelimesiydi ve işte şimdi buraya kadar geldim” dedi.

Eşinin bu takıntısından hoşlanıp hoşlanmadığından emin olmadığını söyleyen Burak’a karısı tek bir şartla oyun oynamaya izin verdiğini söyleyerek “Ona yeterince zaman ayırdığım sürece hobilerim olmasına izin veren bir karım var. Aksi takdirde çok zor olurdu çünkü eğer havamdaysam hafta içi 3-4 saat, hafta sonu 6-7 saat oynarım” dedi.


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