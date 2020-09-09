Düğününe laptop götürüp, oyun oynayan damat!

Türkiye’de yaşanan bu olayda Burak adlı damadın en büyük hayali düğününde eşi için özel hazırladığı bir videoyu konuklarına izletmekti.

Ancak videonun gösterimiyle ilgili teknik bir aksaklık olunca 28 yaşındaki damat, üst üste altı Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı Trabzonspor ile masal yolculuğuna devam etme fırsatı gördü. Burak, yanında eşi otururken oyun oynadığı fotoğrafın viral olmasına şaşırdığını söyleyerek SPORTbible’a şunları söyledi “İlişkimizin hikayesi hakkında özel bir video hazırladığım için bilgisayarımı düğüne getirdim ama videonun boyutu çok büyüktü. Videoyu düğün organizatörüne nasıl göndereceğime karar veremedim ve en iyisi bilgisayarı düğüne getirerek videoyu aktarmak olacaktı” dedi.

Düğünler, nadiren aksamadan sorunsuz geçer. Tıpkı Burak ve eşinin yaşadığı gibi. Burak, organizatörün kendilerine 30 dakika beklemelerini söylediğini aktararak “Bu bilgiden sonra bilgisayarıma uzandım ve biraz da şakayla karışık Football Manager’ı başlattım. Eğer bu bir şaka olmasaydı eşim bilgisayarı parçalayabilirdi. Bir kupa ve bir lig maçı oynayarak bilgisayarı kapattım” dedi.