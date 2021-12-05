Dükkana kargadan sonra şimdi de güvercin girdi! "Korktuğum için hep benim başıma geliyor"

Olay Üsküdar'da bir telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. 6 ay önce bir karganın girdiği ve korku dolu anlar yaşanmasına neden olan iş yerine bu defa müşterilerin de olduğu sırada güvercin girdi. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan iş yeri sahibi Celil Koçak güvercini görünce ne yapacağını şaşırdı. Önce güvercinden korunmak için masanın altına girdi. Daha sonra da masanın altından çıkarak koltuktaki montunu alıp kafasını örttü. Müşterilerden biri ise o güvercini kısa sürede dışarıya çıkarmaya başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri sahibinin "Gönder ağabey, o kuşu buradan, Gitti di mi o kuş? Bu olay dükkanda iki oldu.' dediği duyuluyor.

O ANLARI ANLATTI

O anları anlatan Celil Koçak, "Ben hemen panik haldeydim. Güvercin dükkana girdiğinde masanın altına girdim. Önceki gibi güvercinin dükkandan çıkarması bekledim. Ama çıkmamış ayağa kalktım, bana geldiğini hissettiğim an koltukta montum vardı. Hemen montumu kafama örttüm. Sonra müşteriye sordum. 'Çıktı mı kuş' diye. 'Çıktı korkma' deyince rahatladım. Bir de tiksindiğim bir şey görünce bende kaşınma başlıyor. Saatlerce kaşındım. Yaklaşık bir saat boyunca sürdü." dedi.

"KORKTUĞUMDAN DOLAYI HEP BENİM BAŞIMA GELİYOR"

Koçak sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zamanki gibi dükkanda duruyordum. Birden içeriye geldi güvercin burada dakikalarca tur attı sonra çıktı. Daha önce böyle bir olay yaşadım. O zaman da karga saldırmıştı. Saatlerce burada durdu. Kapının önünden ayrılmadı. Korktuğumdan dolayı böyle olaylar başıma geliyor. Bir insanın başına korkudan geliyor. Korkmasam olmayacak bir şey, ama ben korktuğum için beni buluyorlar. Ben küçüklüğümden belli kanatlı hayvanlardan korkuyorum. Tavuklardan, uçan hayvanlardan çok korkuyorum. Yanlarına bile yaklaşamıyorum. Kanatlarını bir çırpınca irkiliyorum. Ama diğer hayvanlardan korkmuyorum. Mesela kedi, köpeklerden korkmuyorum. Sadece uçan hayvanlardan korkuyorum. Bizim dükkanda bir şey mi var bilmiyorum ama hep beni buluyorlar."

SANKİ BANA DOKUNACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

O anlarda ne hissettiğini söyleyen Koçak,"Güvercin değil de uçan hayvan görünce hoşlanmıyorum. Kanatları falan hoşuma gitmiyor. Sanki bana dokunacakmış gibi hissediyorum. Bana zarar verecekmiş gibi düşünüyorum. Küçüklüğümden belli gelen bir korku bu. Benim de bir fobim bu korkuyorum" diye konuştu.

DHA



